Lichaamsdelen in Waal: onderlijf en romp horen bij elkaar

Dialoog met de Waal ertussen

2 juli ZUILICHEM - Live, aan beide oevers van de Waal, gaan inwoners van Zuilichem en Herwijnen met elkaar in gesprek. Ze zijn de hoofdrolspelers in de voorstelling Aan Weerszijden, die gaat over het leven in beide dorpen, de rivier en het zicht op de overkant.