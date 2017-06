Links in de Bommelerwaard bundelt de krachten: PvdA en GroenLinks gaan samen

Zoon van een automonteur uit Diessen nu monseigneur in het hoge noorden

13:52 DEN BOSCH - Getogen in Diessen, pastoor in Drunen en Hedel, vicaris in Den Bosch en vanaf zaterdag de bisschop van Groningen-Leeuwarden. De argumenten van Ron van den Hout om in Brabant te blijven, sneden nu eenmaal geen hout.