Man van boot bij Nederhemert geplukt zonder vaarbewijs

Pracht op het platte dak in Zaltbommel

12:07 ZALTBOMMEL - De kunstwerken die leerlingen van het Cambium College in Zaltbommel hadden gemaakt voor Pracht in de Gracht, drijven helaas niet in het water. Toch hebben ze een goede bestemming. Ze fleuren nu een saai dak van de school op.