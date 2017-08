Meer plassen met blauwalg: zwemverbod in Aalst

Blauwalg produceert giftige stoffen die huidirritatie kunnen veroorzaken. Wie het water inslikt kan ook maag- en darmklachten krijgen. Ook voor dieren is de alg gevaarlijk. Bij de Rietput geldt een algeheel zwemverbod. Ook vissen wordt afgeraden. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst. Het is nu aan waterschap Rivierenland om de blauwalg aan te pakken, onder andere door vers water in de plas te pompen. Al verdwijnt die normaal gesproken vanzelf als het weer kouder wordt.

De Rietput is de enige plas in de regio waar een zwemverbod geldt. Maar voor andere plassen en wateren geldt wel een waarschuwing. Bijvoorbeeld voor de plas bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, de Leemputten in Esbeek, de Oosterplas in Den Bosch, Put De Omloop in Woudrichem en de Zandput in Herwijnen. En ook in de Zuid-Willemsvaart door het centrum van Den Bosch is deze week blauwalg gevonden.