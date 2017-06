Nog altijd onduidelijkheid over identiteit dode in Waal bij Rossum

De tweede vermiste is een 51-jarige man uit Polen. Hij verdween zondag bij het Gelderse Oosterhout in het water. De politie houdt er rekening mee dat het gevonden lichaam in Rossum van deze man is. Maar zeker is dat allerminst. Het is lastig om dna-materiaal van de Poolse man of zijn familie te gebruiken in het onderzoek, omdat de man niet uit Nederland komt.