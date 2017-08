'NVWA vorig jaar inderdaad getipt over Chickfriend door Brabantse verdachte'

Zaterdagmarkt Zaltbommel schuift in slotweekeinde Bommelweek op naar Gamerschestraat

16 augustus ZALTBOMMEL - In verband met de Bommelweek wordt de zaterdagmarkt van 26 augustus verplaatst naar de Gamerschestraat. De marktkramen moeten wijken voor het Foodtruckfestival dat om 14.30 uur begint op de Markt in Zaltbommel. De Markt verandert in een festivalterrein met allerlei eettentjes, muziek en vermaak.