Overladen met bloemen en snoepgoed na Avondvierdaagse Bommelerwaard

Politie presenteert positieve cijfers gemeente Zaltbommel

18 mei ZALTBOMMEL - ,,Cijfers waar tevredenheid over kan zijn”, concludeerde waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel van Zaltbommel donderdagavond over hetgeen Elise Meijer, teamchef basisteam De Waarden, namens de politie presenteerde. Die laten in overgrote meerderheid een positieve ontwikkeling zien.