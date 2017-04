Paasfeest op Kinderboerderij Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Kinderboerderij de Beestenboel in Zaltbommel hield zaterdag een Paasfeest. Niet alleen ter ere van de feestdagen, maar ook om een nieuwe walnotenboom te onthullen én de kippen na vier maanden ophokken weer 'vrij te laten'.



Mede dankzij een subtiel voorjaarszonnetje schreven vijftig kinderen zich in voor een Paasspeurtocht op de kinderboerderij. Verder konden ze eieren verven en met pasgeboren kuikentjes knuffelen. ,,Maar er is ook een extra bijzonder moment", vertelt organisator Dorien Werps. ,,De kippen, kalkoen en pauw mochten na vier maanden eindelijk weer naar buiten." Vanwege kans op kippengriep waren de ophokregels voorheen verscherpt.



Daarbij was loco-burgemeester Adrie Bragt aanwezig om de nieuwe walnotenboom te onthullen. De walnotenboom moet in de toekomst schaduw bieden aan alle dieren en bezoekers. Werps: ,,We verwachten dat hij over vijf jaar al groot genoeg is."