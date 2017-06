Passanten redden 87-jarige bestuurder scootmobiel én zijn plantje uit de sloot

Van den Rijken (38) kwam net langs met haar zoontje in de auto toen de man te water was geraakt. ,,Auto direct langs de kant gezet, de persoon van de auto voor mij belde al naar 112", zo doet ze op Facebook verslag van de gebeurtenis. ,,Ik rende als een gek om de sloot heen en heb een passerende vrachtwagenchauffeur al zwaaiend om hulp gevraagd, waarop nog meer passanten te hulp schoten." Terwijl ze haar zoontje de grote handdoek liet pakken die altijd in de kofferbak van haar auto ligt, hielp zij met nog een man of zes om de man voorzichtig weer op het droge te trekken. Dat lukte uiteindelijk, waarna de drijfnatte man werd gehuld in de handdoek.

Plantje

Volgens Mischa bleek hij zijn gevoel voor humor in ieder geval niet te zijn kwijtgeraakt vertelt ze later, ,,hij had meteen weer praatjes genoeg. Het ergste van alles vond hij het plantje dat in het water lag, dat had hij zojuist gekocht om op het kerkhof te planten bij het graf van zijn vrouw." Waarop een jonge knul volgens Van den Rijken opnieuw het water in ging om het plantje te redden en meteen ook de zuurstoffles die de man bij zich had in de scootmobiel uit het water te halen. Zuurstof had hij blijkbaar ook al wel nodig. ,,Hij had al blauwe lippen, ocherm."