Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van Zaltbommel

Verwarde personen niet meer geboeid vervoerd maar in psycholance

18 april VUGHT - Omdat het vaak erg traumatiserend is als een verward persoon geboeid wordt meegenomen in een politiewagen, is de psycholance in het leven geroepen. Binnenkort rijdt deze ook in de Meierijgemeenten Boxtel, Haaren, Den Bosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught én in Maasdriel en Zaltbommel. Half mei sluit waarschijnlijk ook de regio Oss aan.