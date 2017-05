Plan voor mega-Lidl in Zaltbommel voorlopig in de ijskast

ZALTBOMMEL - Het plan om aan de voet van de witte watertoren in Zaltbommel een grote Lidl-supermarkt te bouwen, gaat voorlopig niet door. Er moet eerst meer duidelijkheid zijn over de Buitenstad.

Lidl en Shell staan te popelen om aan de voet van de watertoren neer te strijken met een supermarkt en een tankstation. Tegelijkertijd is er het voornemen om in het ambitieuze plan Buitenstad een grotere supermarkt voor in ieder geval Albert Heijn te realiseren.

Regio-uitstraling

Wat burgemeester en wethouders van Zaltbommel betreft kunnen in principe beide plannen doorgaan. Zaltbommel zou dan weliswaar meer vierkante meters winkeloppervlak hebben dan wenselijk is, maar vanwege de regionale uitstraling van een grote Lidl kan dat toch acceptabel zijn, meent het college.

Het liefst hadden burgemeester en wethouders nu in één keer over beide plannen een samenhangend besluit genomen, maar dat gaat op dit moment niet lukken. Aan ontwikkelaar Ten Brinke, die voor Lidl en Shell bij de watertoren wil bouwen, zal het niet liggen. Die wil snel aan de slag, ongeacht hoe de plannen in de Buitenstad uitpakken. Andersom ligt dat anders. De Hoge Dennen (eigenaar van het Albert Heijn-pand) is nog niet zover. Bovendien ziet deze partij de komst van Lidl bij de watertoren helemaal niet zitten.

Geduld

Er is het college veel aan gelegen dat er nu eindelijk beweging komt in het project Buitenstad. In de hoop dat dat nu eindelijk gebeurt, heeft het college besloten om De Hoge Dennen, die de zaken nog niet helemaal compleet heeft, iets meer tijd te geven.