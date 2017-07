PvdA wil ook stop geitenstallen in Zaltbommel

Nu een dergelijke maatregel van kracht is in de provincie Noord-Brabant, vreest fractievoorzitter Nico van Wijk voor het zogenaamde waterbedeffect. ,,Wat in Brabant niet kan, komt naar Gelderland, naar de Bommelerwaard." Hij is bang voor de komst van meer geiten en zijn onrust wordt versterkt doordat in een bestaande stal in Brakel sinds kort geiten worden gehouden. Het zou volgens hem gaan om 1.300 dieren. ,,Weet het college hiervan?", vraagt hij zich af. ,,En huisartsen in de buurt? Zijn op dit bedrijf alle geiten ingeënt tegen Q-koorts? Geitenstallen zien wij als een potentieel risico voor de volksgezondheid."