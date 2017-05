Rijdende winkelwagen in Bommelerwaard stopt weer

Rabbijn spreekt in Zaltbommel over levensverhaal moeder

4 mei ZALTBOMMEL - Dat de Dodenherdenking nog volop onder de aandacht is anno 2017, bleek in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Donderdagavond sprak rabbijn Arnie Sleutelberg over het leven van zijn moeder die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdook in Haaften.