Terug in de tijd bij Slot Loevestein

Aya en Noortje schreven genoeg liedjes voor een cd

8 augustus ZALTBOMMEL - Twee Bommelse zusjes schrijven 'grappige liedjes' en vinden de tijd rijp voor een eigen cd. In de serie Jong in de Bommelerwaard, die gedurende de zomermaanden wekelijks in de donderdagkrant staat, vertellen ze over hun ambities