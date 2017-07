VIDEO: Maarten van der Weijden 'jumpt' met honderd zwemmers in schoon water bij Aalst

Essentaksterfte in Zaltbommel, wat gaat dat kosten?

6 juli ZALTBOMMEL - De essentaksterfte grijpt ook in de Bommelerwaard om zich heen. Deze schimmelziekte heeft zich de afgelopen jaren verspreid over het land en treft nu ook bomen in de regio. Het CDA in Zaltbommel heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.