Vier insignes uitgereikt tijdens Veteranendag in Brakel

TorenTuin sleept Gouden Zwaluw in de wacht

8 juni ZALTBOMMEL/NIJMEGEN - 'Voor het bereiken van een omgekeerde beweging waarbij de bebouwing voor een deel is geweken voor meer groen in de menselijke woonomgeving' heeft de TorenTuin donderdagmiddag in Nijmegen de Gouden Zwaluw in de wacht gesleept.