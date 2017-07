Voetbalclub GVV'63 uit Gameren baalt van vernielingen en overlast openbaar kunstgrasveld

Het kunstgrasveld op sportpark Maartens Hof is in augustus 2013 aangelegd, op kosten van de gemeente Zaltbommel, die daarvoor het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen aansprak. Voorwaarde van Zaltbommel was dat het veld in Gameren behalve voor trainingen en wedstrijden van GVV’63 ook gebruikt zou worden als openbaar trapveld voor met name de jeugd uit Gameren en Zuilichem. ,,In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat het openbare karakter van het kunstgrasveld voor steeds meer kosten en overlast zorgt”, constateert het bestuur in een uitleg die gisteren op de clubwebsite verscheen. Als voorbeelden haalt zij aan afval op het veld, kapotgeslagen bierflessen, schroeiplekken van sigarettenpeuken, het rondrijden met een scooter en tot 's avonds laat voetballen met een radio aan.