Vol emoties over de eindstreep van de Roparun

Michel Schoon gaat voor de derde keer mee, voor Annemarie de Bie is het de eerste keer als loper. Vorig jaar ging zij als fietser mee. ,,We doen dit om twee redenen, waarvan de belangrijkste reden het goede doel is", aldus Schoon. ,,De tweede reden is het sportieve aspect: hardlopen is onze passie. Het is daarnaast een mooie uitdaging voor ons allemaal, het is toch een teamprestatie."

Warm welkom

Het mooiste moment vindt volgens de twee plaats in Tricht. ,,Vorig jaar keken we daar zo ontzettend naar uit, we telden de uren af. Hier zien we vrienden, familie, fans en onze hoofdsponsor. Het voelt als een warm welkom. Daarnaast is het een bijzonder moment wanneer we het Sophia ziekenhuis in Rotterdam voorbij lopen. Als het goed weer is, staan de bedden met zieke kinderen buiten. Dan wordt er hard voor ons geklapt. Als je zo weinig hebt geslapen komt dat emotioneel extra hard aan. Je weet meteen waar je het voor doet."