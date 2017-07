Zaltbommel betaalt 9 ton voor perceel geitenstal Rossum

De belangrijkste reden waarom de gemeente Zaltbommel Van der Schans uit wil kopen is de ontwikkeling van het nabij gelegen bedrijventerrein Wildeman II. De geurcirkel van de geplande geitenstal van Van der Schans zat de komst van nieuwe bedrijven op dat terrein in de weg. Als de stal er was gekomen, had dat Zaltbommel 2 miljoen euro gekost op de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein.

Woning

Geheimzinnigheid

De fractie van D66 vindt deze geheimzinnigheid maar niks en dringt aan op het openbaar maken van alle cijfers en op een openbare behandeling van de deal in de commissievergadering van 31 augustus. ,,Het gaat immers om gemeenschapsgeld", aldus fractievoorzitter Thom Ummels, die het op 31 augustus ook nog over andere zaken wil hebben. ,,Deze kwestie staat niet op zichzelf. We moeten dringend praten over hoe we omgaan met intensieve veehouderij, over het voorkomen van nieuwe problemen en over de samenwerking met Maasdriel op dit punt."