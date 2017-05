Zaltbommelse wijk geërgerd door wildplassers: 'Ga alstublieft gewoon naar huis'

ChristenUnie: 'Gemeente maak werk van verwijderen asbest'

17:32 ZALTBOMMEL - Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door veiliger materiaal. Het verwijderen is een zaak van de eigenaren, weten ze ook bij de ChristenUnie in Zaltbommel. Maar toch vindt de fractie dat de gemeente best wat beter haar best kan doen om inwoners die het aangaat daar op te wijzen en aan te sporen tot actie.