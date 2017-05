Zelfs Engelse fans voor Bommels festival Lolliepop

Bommelse bruidsfotograaf winnaar van Bruidsfoto & Film Award 2017

23 mei ZALTBOMMEL/UTRECHT - De fotografe Dianne Bouman (26) uit Zaltbommel is maandag 22 mei als grote winnaar uit de bus gerold tijdens de Bruidsfoto & Film Award 2017 in Utrecht. Ze won ook de publieksprijs in de categorie Ceremonie.