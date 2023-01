Boekel aan vuurwerkramp ontsnapt: man (24) opgepakt met 1100 cobra's in huis

BOEKEL - De politie heeft eind december een man van 24 uit Boekel aangehouden, omdat er in zijn huis meer dan 1100 cobra’s lagen. Dat is illegaal vuurwerk met de kracht van een handgranaat, aldus de politie.

De man werd op 19 december al aangehouden maar de politie heeft de vondst pas woensdag bekendgemaakt. Een speciaal team van de recherche doet verder onderzoek naar deze zaak.

In Boekel werden in december nog een 22-jarige man en een 15-jarige jongen aangehouden voor het bezitten van een ‘grote partij cobra’s’. Om hoeveel stuks het gaat, is niet duidelijk.

In Uden werd een 38-jarige man aangehouden die ongeveer 250 kilo vuurwerk in zijn garage had opgeslagen. Het ging om legaal vuurwerk, maar daarvan mag er maximaal 25 kilo aanwezig zijn. Op een ander adres in Uden werd bijna 100 kilo vuurwerk gevonden. De politie onderzoekt die zaak nog.

Illegaal vuurwerk vaak sterker dan buskruit

Het Nederlands Forensisch instituut (NFI) meldt dat in illegaal knalvuurwerk veelal flitspoeder zit wat vele malen sterker is dan buskruit. Een Cobra 6 bevat 25 tot 30 gram flitspoeder. Vuurwerk met meerdere grammen flitspoeder kan volgens het NFI ‘massaexplosief’ reageren. Dat betekent dat als een stuk vuurwerk ontploft op een plek waar vuurwerk is opgeslagen, de hele voorraad in één grote explosie ontploft.