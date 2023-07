Winkeldievegge met ‘jatjurk’ betrapt in Boxtel: ‘Pakken koffie en vlees weggemoffeld'

met video Personenau­to rijdt tegen vangrail en belandt op z'n kop op A2: vrouw uit auto bevrijd

EINDHOVEN - Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 net onder Eindhoven. Vanwege het ongeluk was de snelweg richting Maastricht tijdelijk afgesloten tussen Best en Valkenswaard.