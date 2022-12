Gewonde bij steekpartij in AZC van Budel, politie houdt verdachte aan

BUDEL - Een bewoner van het AZC in Budel is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden omdat deze een medebewoner zou hebben gestoken. Dat gebeurde bij een ruzie, waarbij het slachtoffer gewond raakte. De gewonde is bij het opvangcentrum aan de Randweg-Oost in de ambulance behandeld.