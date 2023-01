NVWA neemt weer hondjes mee na nieuwe inspectie bij ‘horrorfokker’ in Eersel

Achtste puppy in beslag genomen bij verkoper in Veldhoven, onderzoek naar illegale handel liep al

VELDHOVEN - Minder dan een jaar geleden werden er op zijn adres nog zeven pups in beslag genomen in een onderzoek naar het illegaal verkopen en importeren van puppy's. Dinsdag was het echter opnieuw raak. Weer nam de politie een hondje in beslag bij een verkoper in Veldhoven.

17 januari