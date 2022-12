Uitslaande woningbrand in Helenaveen onder controle

UpdateHELENAVEEN - Aan de Rector Nuijtstraat in Helenaveen woedde woensdag aan het begin van de avond een uitslaande woningbrand. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt. Rond 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven en was het vuur geblust. Niemand raakte gewond.

De vlammen ontstonden rond 18.15 uur. De brand woedt in het dak van de woning. Aan de woning ligt nog een bedrijfshal vast. ,,We gaan inzetten om overslag naar de bedrijfshal te voorkomen”, stelde de brandweer al snel. ,,We gaan een gat maken in het dak om zo bij de zolder te kunnen.”

Er wordt nog na geblust. Om de brandweerlieden bij te staan is een ademluchtwagen gealarmeerd. Dit is een voertuig met een grote hoeveelheid ademluchtflessen. ,,Hiermee kunnen we veilig in de rook werken, zonder het in te ademen.”

Ook is er een hulpverleningsvoertuig opgeroepen. ,,Deze heeft een tent met kachel aan boord. Na de inzet kan al het brandweerpersoneel, die vervuild zijn met rook en/of roet, zich in de tent omkleden. Dit is onderdeel van de procedure ‘schoon werken’.”

De Rector Nuijtstraat ligt net ten noorden van Helenaveen, tegen de grens van Brabant met Limburg.

