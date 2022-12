Auto gaat volledig in vlammen op in Breda

met video Flatgebouw in Breda ontruimd door grote brand, meerdere bewoners naar het ziekenhuis

BREDA - In een flatwoning aan de straat Sterrebos in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Veel woningen werden ontruimd en meerdere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.

25 december