Dief steelt geld voor goed doel uit Intratuin Breda, klant start crowdfundactie: ‘Werd er boos van’

Nepbezor­ger (17) na achtervol­ging aangehou­den, vrouw moest ‘bezorgkos­ten’ pinnen

RIJSBERGEN - Een 17-jarige nep-pakketbezorger uit Amsterdam is vrijdagochtend op heterdaad betrapt en aangehouden in Rijsbergen. De ‘bezorger’ wilde een noodpakket voor kwetsbare personen van de GGD afgeven bij een vrouw in het dorp. Agenten hielden de verdachte na een achtervolging aan voor bankpasfraude.

5 november