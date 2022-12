Stappers denken over ijs te kunnen lopen in Breda, man (19) met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

Man (33) die huis binnenreed in Breda had geen geldig rijbewijs en werd waarschijn­lijk onwel

BREDA - De 33-jarige man uit Breda die met zijn auto een huis aan de Weilustlaan in zijn thuisstad binnenreed, had geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden. De klap zorgde dinsdagavond voor een ravage.

30 november