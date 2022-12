Zoekactie politie langs A27 bij Breda en Oosterhout, file weer opgelost

Stappers denken over ijs te kunnen lopen in Breda, man (19) met onderkoe­lings­ver­schijn­se­len naar ziekenhuis

BREDA - Twee stappers dachten in de nacht van zaterdag op zondag na sluitingstijd van de Bredase horeca dat ze over het ijs van de bevroren Bredase Haven konden lopen. Dat ging helemaal mis. Een man uit Dongen (19) is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

18 december