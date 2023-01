Eindhovenaar (24) met psychose stak vader in wang, rechtbank stuurt hem naar kliniek

Honden­school in Waalre is door verwoesten­de brand alles kwijt: ‘Ik slaap slecht en moet mezelf ertoe zetten om te eten’

AALST - Ynske Hassing (34) uit Aalst is maandagochtend nog steeds aangeslagen. Een verwoestende brand legde in de nacht van vrijdag op zaterdag het clubhuis van haar hondenschool Quna aan de Achtereindsestraat in de as. De brandweer was zeker anderhalf uur bezig met blussen.

16 januari