21 bestuurders testen positief op drugs bij grote controle bij festival Harmony of Hardcore in Erp

Vrouw raakt lichtge­wond bij steekpar­tij in Eindhoven, andere vrouw aangehou­den na doorzoeken omgeving

EINDHOVEN - Een 68-jarige vrouw is donderdagmiddag lichtgewond geraakt bij een steekpartij in een woning in Eindhoven. De politie heeft een andere vrouw (58) op de Cornelis van Bijnkershoekstraat aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.