Auto schampt boom en belandt op zijkant in Veghel

Brand bij zorginstel­ling ViaNeo in Sint-Oedenrode, kinderen tijdelijk onderge­bracht in ander gebouw

SINT OEDENRODE - Een gebouw van zorginstelling ViaNeo in Sint-Oedenrode is zondagmiddag vanwege een brand tijdelijk ontruimd geweest. De kleine brand begon in een slaapkamer, waarop kinderen die op het terrein wonen in een ander gebouw werden opgevangen. ViaNeo geeft begeleiding aan gezinnen met een speciale hulpvraag.