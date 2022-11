Twee auto’s betrokken bij kop-staartbotsing in centrum van Tilburg

UPDATE met video Vrouw (18) overleden op festival in Haaren, waarschijn­lijk door drugsge­bruik

HAAREN - Een 18-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn (Gelderland) is zaterdagavond overleden tijdens het hardstylefestival Rebellion in Haaren. De politie vermoedt dat drugsgebruik de oorzaak is. De organisatie is ‘enorm aangeslagen’, laat een woordvoerder weten.

20 november