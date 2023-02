Man (50) tot bloedens toe geslagen bij carnavalsfeest in Kaatsheuvel: verlaat café met meerdere botbreuken

Rond 22.30 uur vond er een vechtpartij plaats in het café Bij Anton. Daar was het op dat moment behoorlijk druk, aldus de eigenaar. ,,Ik heb van een afstand de schermutseling gezien, maar weet niet wat daar de aanleiding voor is geweest.”

Bebloede man

Getuigen

De recherche heeft inmiddels met het tweetal gesproken. Ze zijn zondagmiddag in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in de zaak. De politie vraagt getuigen zich te melden.

,,Dit incident gebeurde in enkele minuten”, laat de café-eigenaar weten in een reactie. ,,Jammer dat het is gebeurd, want het feest is op dit incident na goed verlopen.”