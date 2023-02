Man gooit explosief naar coffeeshop Caza in Tilburg, zaak was net weer open na verplichte sluiting

TILBURG - Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw doelwit geweest van een vermoedelijke aanslag. Een onbekende gooide een explosief naar het pand. De schade bleef beperkt.

Een getuige zag rond 04.00 uur een zwartgeklede man met capuchon op het explosief gooien. De man rende weg in de richting van de Jan Heijnstraat, waarna er een ontploffing te horen was. De getuige belde de hulpdiensten, die snel ter plaatse kwamen. De politie kwam met meerdere eenheden ter plekke en zocht in de omgeving naar de man. De dader is niet aangetroffen.

Volgens de politie werd de knal veroorzaakt doordat een brandbare vloeistof was aangestoken. Er vielen geen gewonden. Aan het pand lijkt weinig of geen schade te zijn. De recherche doet sporenonderzoek en heeft de Gasthuisring in zuidelijke richting ter hoogte van de coffeeshop afgesloten. Het onderzoek was zaterdagochtend nog in volle gang.

Het is niet het eerste incident bij de coffeeshop. Vorig jaar in maart werd Caza beschoten en eind oktober werd er een handgranaat neergelegd. Burgemeester Theo Weterings besloot daarop dat de coffeeshop drie maanden dicht moest en dat er een beveiligingsplan moest komen. De coffeeshop was pas net weer open na die verplichte sluiting.

Politie aanwezig nadat man explosief gooide naar coffeeshop Caza aan Gasthuisring. © Erik van Hest