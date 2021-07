250 jaar krant, dat zijn 11 generaties ‘gewone lezers’

Ik ben een ‘gewone’ lezer. Een lezer die in 1971, als 10-jarige, voor het eerst, als import Brabander, het Brabants Dagblad opensloeg. Weliswaar ‘verzaakte’ ik een aantal jaren, maar na terugkeer uit het buitenland, vond ik het Brabants Dagblad weer terug. Vooral vanwege die aantrekkelijke combinatie van (inter)nationaal en regionaal nieuws. Als lezer schrijf ik ook af en toe voor de krant. Die mogelijkheid wordt ons geboden en ik maak daar, naast anderen, graag gebruik van. U bent misschien weer net een ander type ‘gewone’ lezer, een digitale lezer misschien, een ik-lees-de-krant-met de-buren-lezer wellicht. Tegelijkertijd zijn we met zijn allen ook weer niet zo gewoon. Want laten we wel zijn, wat zou de krant zijn zonder haar lezers? Dan had het Brabants Dagblad deze prachtige mijlpaal nooit bereikt, zo simpel is het.

Maar nog even, voordat u verder deze bijlage induikt, 250 jaar, laat dat getal goed tot u doordringen. Daarin passen met enige fantasie 11 generaties lezers, zowaar een magisch getal voor de carnaval-minnende Brabander. Natuurlijk was de nieuwslezer vroeger elitair en gering in aantal. Want wie kon er 250 jaar geleden nou lezen? Dat veranderde 150 jaar later in rap tempo. En nu we nog 100 jaar verder zijn, zijn we met velen. Laat dat vooral zo blijven, dan kunnen we alvast uitkijken naar een volgend jubileum.