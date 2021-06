De krant in oorlogstijd: ‘fuseren als men wilde blijven verschijnen’

BD 250 Het belang van onderzoeks­jour­na­lis­tiek: ‘Met makkelijke meuk kun je de lezer niet binden’

23 mei Het vergt moed om als krant of medium meer te investeren in onderzoeksjournalistiek. Want als waakhond van de democratie wil een krant een grommende Rottweiler zijn, geen keffend Pekineesje, betoogt tegelwinnaar Sjors van Beek, onderzoeksjournalist bij De Limburger.