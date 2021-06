De Langstraatspoorlijn, een ‘spoorlijn van niks’, maar toch van grote betekenis

BD 250DE LANGSTRAAT - ‘Enorme impuls voor De Langstraat. Groot feest in Waalwijk bij opening spoorlijn’. Het is dat de Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbossche Courant in 1886 nog geen koppen boven een artikel zet, anders had dit op zaterdag 30 oktober van dat jaar zomaar een dikke, vette headline kunnen zijn. Want groot én belangrijk nieuws was het, de aanleg van de Langstraatspoorlijn.

Langstraatspoorlijn? Klinkt die naam wellicht onbekend in de oren? Hou het dan maar op Halve Zolenlijn, de naam die de spoorverbinding tussen (Lage) Zwaluwe en Den Bosch op den duur in de volksmond kreeg. En anno 2021 nog heeft.

Terug naar oktober 1886, 135 jaar geleden. Feest in Waalwijk. De ‘feestvierenden’ die per trein vanuit Zwaluwe aankomen op station Waalwijk worden onthaald op ‘eerewijn’. Verder klinkt muziek en gaat het in optocht naar het raadhuis, waar ‘mening hartelijk en welgemoed woord werd gesproken', meldt de Provinciale. 's Avonds is Waalwijk ‘in feestdos’: luchtballonnen worden opgelaten, de muziek speelt op het marktplein én er is ‘Illuminatie’ van het gemeentehuis, de gasfabriek en het stationsgebouw. Vuurwerk en een concert van liederentafel Oefening en Vermaak maken de feestvreugde compleet.

Veranderingen

Volledig scherm Goederentrein bij het station van Waalwijk. Het was een station aan de voormalige langstraatspoorlijn. Gebouwd in 1885 en gesloopt in 1964. © Gemeentearchief Waalwijk, Beeldbank Streekarchief Langstraat Heuden Altena. Was die vreugde terecht? Ongetwijfeld. Achteraf is dat misschien makkelijk vast te stellen, maar vast en zeker beseffen velen ook in 1886 al dat de nieuwe spoorlijn sociale en economische veranderingen gaat brengen. De spoorverbinding, inclusief een aantal bruggen, dwars door de Langstraat is van groot belang voor de ontsluiting van het gebied. Én voor de economische ontwikkeling. De regio van Drunen/Vlijmen tot Den Bosch is tot die tijd vaak een groot deel van het jaar moeilijk of niet te bereiken, omdat het buitendijks regelmatig onder water staat. Voortaan kunnen mensen het hele jaar door veel gemakkelijker het gebied in en uit.

Schoen- en leerindustrie

Het profijt zit deels in alledaagse dingen, zoals de postbezorging. Maar de spoorlijn is ook een enorme impuls voor het vervoer van goederen als suikerbieten en kolen. Én voor allerlei materialen voor de schoen- en lederindustrie. Vandaar de ‘Halve Zolenlijn’, hoewel dat ‘halve’ ook slaat op het feit dat de lijn dubbelspoors zou worden, maar enkelspoors bleef. ,,Eigenlijk een spoorlijn van niks’” stelt Bart Beaard van heemkundekring Onsenoort in maart 2016 in het Brabants Dagblad.

Het tracé tussen Zwaluwe (overlaadpunt van en naar Rotterdam) en ’s-Hertogenbosch is niet in één keer aangelegd. Na 1886 gaat het vanuit Waalwijk stap voor stap richting het oosten, in 1890 is Den Bosch bereikt. De totale kosten van de lijn (lengte 46,5 kilometer) zijn tot op de cent nauwkeurig bekend: 7.611.396,55 gulden. Onderweg zijn zo'n veertig wachtposten/ stopplaatsen.

Einde spoorlijn

De lijn voorziet direct al in een grote behoefte, meldt godsdienstig-staatkundig dagblad De Tijd half november 1886. En de een z'n brood..: de spoorlijn betekent het einde van de Diligencediensten Kaatsheuvel-Geertruidenberg en Waalwijk-Raamsdonksveer. Voortaan wordt de trein ingeschakeld, maakt Algemeene Expeditie-onderneming Van Gend & Loos - H. Colignon en Co. op 30 oktober 1886 bekend.

De Nieuwe Tilburgsche Courant meldt in 1940 in een artikel vanwege het 50-jarig jubileum dat het gebruik van de spoorlijn een aantal jaren flink afnam. Maar stemmen om de onrendabele lijn, waarop verouderd materiaal reed, te vervangen door een snelweg vonden toen nog geen gehoor, aldus de krant. Ook al omdat het lijntje ‘de laatste maanden zeer goede diensten heeft gedaan in dit benzineloze tijdperk'. In 1950 stopt dan toch het personenvervoer, vooral door de opkomst van de auto en autobussen. Eind augustus 1969 gaat de Maasroute (A59) open, in 1972 is het ook gedaan met het goederenvervoer over de spoorlijn.

Volledig scherm Bouten en dergelijke, afkomstig van de gesloopte Langstraatspoorlijn. © Beeldbank Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Roep om heropening

Het begin van een roemloos einde? Nee, niet echt. Na 1972 klinkt af en toe de roep om heropening van de lijn. In 1978 willen meer dan honderd bedrijven uit Waalwijk en omgeving zowel het personen- als het goederenvervoer in ere hersteld zien. Hoewel de NS laat weten dat er ‘geen enkele kans’ is, klinkt in 1980 vanuit stadsgewest Breda dezelfde oproep. Goed voor het vestigingsklimaat in het snel groeiende Waalwijk, een prima ontsluiting voor het héle gebied, én de Efteling zou per spoor bereikbaar worden. Misschien ligt nog wel een artikel op tafel uit het AD van juni 1966, waarin A.J.M. Triesscheijn vooruitblikt op Brabant in het jaar 2000. Hij schrijft: ‘van lokaal belang is de heropening van de Langstraat-spoorlijn, door de sterke groei van plaatsen als Den Bosch en Waalwijk'. In 2018 nog oppert PvdA-statenlid Ben Maas om de Halve Zolenlijn, op termijn, weer in gebruik te nemen voor goederenvervoer.

Volledig scherm Afbraak van de oude spoorbrug in Drunen, nabij de Molen. De foto dateert van rond 1987. © Beeldbank Streekarchief Langstraat Heusden Altena, drn05927

Kunstroute

Dat de Langstraatspoorlijn niet in de vergetelheid is geraakt, is overigens nog veel meer te danken aan bijvoorbeeld de enorme inzet van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) voor behoud en restauratie van de spoorbruggen. Of aan de naam van het veelgebruikte fietspad (het Halve Zolenpad) dat over het voormalige spoortracé loopt. Of aan ook de kunstroute langs het tracé. Bij de onthulling van het laatste kunstwerk (‘Last hobo-man’ in Drunen) sprak kunstenaar Herman Lamers over ‘de laatste man die hoopt dat de trein nog een keer langskomt’.

Als díe hoop nog eens werkelijkheid wordt, is er vast eerewijn, muziek en vuurwerk. En zal de ‘courant’ erbij zijn.

