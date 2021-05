Het belang van onderzoeksjournalistiek: ‘Met makkelijke meuk kun je de lezer niet binden’

BD 250Het vergt moed om als krant of medium meer te investeren in onderzoeksjournalistiek. Want als waakhond van de democratie wil een krant een grommende Rottweiler zijn, geen keffend Pekineesje, betoogt tegelwinnaar Sjors van Beek, onderzoeksjournalist bij De Limburger.

Al geruime tijd is de journalistiek zelf in het nieuws: agressie tegen journalisten, nepnieuws, diversiteit, de krant als waakhond van de democratie. Nu het BD 250 jaar bestaat biedt dat een mooie gelegenheid om in een serie gastopinies ons mooie vak eens kritisch te belichten. De schrijver George Orwell zei: Journalism is printing what someone else does not want printed. All the rest is public relations. Oftewel, vrij vertaald: de journalistiek probeert aan het licht te brengen wat anderen juist in het duister willen houden, de rest bestaat uit verkooppraatjes. Boven alles geldt dit voor onderzoeksjournalistiek. En om maar meteen een mythe de wereld uit te helpen: een onderzoeksjournalist is geen aparte diersoort. Het is eigenlijk een ‘gewone’ journalist die méér tijd krijgt van zijn bazen om te spitten.



Natuurlijk zijn bepaalde (extra) vaardigheden vereist. Nuchter nadenken, zelf conclusies durven trekken, complexe zaken kunnen analyseren. Een neusje voor nieuws helpt, alsmede een bepaalde dosis lef, brutaliteit. Geen angst om ‘conflicten’ aan te gaan, bestand zijn tegen grote druk, en secuur werken. Het zijn deels kwaliteiten die je pas vergaart in de loop der jaren; ervaring telt zwaar, geen onderzoeksjournalist wordt als onderzoeksjournalist geboren.

Maar toch: het begint met voldoende tijd ter beschikking krijgen. En daar schort het vaak aan in de journalistiek anno 2021. Mijn krant De Limburger is een van de weinige kranten in Nederland met een aparte, eigen onderzoeksredactie. Ik ben, met vier collega’s, volledig vrijgesteld voor onderzoek. Onze hoofdredacteur Bjorn Oostra gelooft – net als ik - heilig in de waarde van onderzoeksjournalistiek. Waarde voor de samenleving: als waakhond van de democratie wil je een grommende Rottweiler, geen keffend Pekineesje. Maar óók waarde voor de krant zelf. In een tijd van ontlezing, gratis content op internet, vluchtig nieuws én fake news bind je lezers aan je met kwaliteit, niet met makkelijke meuk. Op de lange duur zullen lezers, al jaren overspoeld met gratis nieuws, tóch de beurs weer trekken voor verdiepende, onthullende verhalen. Het maken van die artikelen kost tijd en dús geld. Ik vergelijk het wel eens met klef supermarktbrood versus een geurende, versgebakken meergranenbol van de warme bakker. Kost wat meer maar dan héb je ook wat.

Het belang van onderzoeksjournalistiek is de afgelopen decennia alleen maar gegroeid. Als beginnend verslaggever, dertig jaar geleden, fietste ik op vrijdagmiddag altijd naar het politiebureau, om samen met een brigadier de meldingen in het politiesysteem even te bekijken. ‘Is dit wat voor jullie?’, vroeg die Bromsnor van de oude stempel; en de Kuifje van de oude stempel tikte zijn verhaal.

Tegenwoordig moet je, met een beetje pech, de secretaresse van de afdeling voorlichting bellen met de vraag of een voorlichter terug kan bellen – waarna die vraagt om de vraag ‘even op de mail te zetten’. Het antwoord wordt dan vóór verzending eerst in de teamvergadering van de voorlichters besproken en gepolijst. Ik overdrijf, maar niet eens zo heel veel. Journalisten staan tegenwoordig tegenover een overmacht aan communicatiemensen, voorlichters en spin doctors. Niet alleen bij de politie, maar overal. Ministeries, gemeenten, provincies, inspecties. Onze verhalen over de integriteitsaffaire bij de politie Horst, waarvoor mijn collega Rik van Hulst en ik onlangs de journalistieke prijs ‘de Tegel’ mochten ontvangen, kwamen tot stand ondanks de afdeling voorlichting, niet dankzij. Maar het kostte wél veel tijd.

Hier speelt nog iets anders mee. Gemiddeld genomen heeft een journalist nu minder tijd dan twintig jaar geleden. Simpelweg omdat ‘de krant moet worden gevuld’ met minder mensen. Maar vooral ook door de komst van internet. Iedereen is nu in een doorlopende ratrace om de eerste te zijn. Een hoofdredacteur van een Brabantse krant (ik weet jammer genoeg niet meer welke) schijnt ooit gezegd te hebben: ‘Het verhaal klopte inderdaad niet. Maar we hadden het wél mooi als eerste!’

Bij lopende, actuele gebeurtenissen buitelt iedereen in de journalistiek tegenwoordig over elkaar heen, om toch maar vooral de primeur te hebben. Alles moet ook meteen online, desnoods alvast zonder wederhoor, ‘dat komt later wel’. Met alle risico’s van onvolledigheid, onnauwkeurigheid of, in het ergste geval, pure blunders van dien. Onderzoeksjournalistiek is een oase van rust in deze woestijn van wervelende zandstormen. De klassieke journalistieke onthulling wordt in alle stilte voorbereid, net zo lang als nodig is voordat hij kan worden geserveerd. Het betreft vaak onderwerpen waar concurrenten niet mee bezig zijn. Als onderzoeksjournalist voel je niet doorlopend het gehijg van andere media – en van je eigen chefs – in je nek. Die lekkere meergranenbol kan rustig rijzen.

Onderzoeksjournalistiek brengt, als het goed is, ook zaken die elders niet verkrijgbaar zijn. Iets verrassends, iets ‘eigens’. Ik ben zelf ook krantenabonnee en nieuwsconsument, en het zijn díe onderzoeksverhalen of dito tv-uitzendingen waar ik voor wil gaan zitten (én voor wil betalen). Waarde en belang van onderzoeksjournalistiek lijken me (dus) onomstreden. En tóch is het een zeldzame plant. Niet volledig met uitsterven bedreigd overigens, ik geloof werkelijk dat het tij begint te keren. Maar het vergt moed als krant of medium om de omslag te maken. Hoofdredacteuren, onder wie uw eigen Lucas van Houtert, dienen allereerst zelf overtuigd te zijn van nut en noodzaak, zodat ze mankracht vrijmaken. En ze moeten hún bazen, de uitgevers, overtuigen hier (extra) geld in te investeren. De abonnees op hun beurt moeten begrijpen dat deze vorm van journalistiek niet gratis kan zijn.

Laat dus de gecombineerde onderzoeksredacties (met BN DeStem, Eindhovens Dagblad en het AD) vooral bestaan. Of beter nog: breid ze uit. Graaf heel veel mooie verhalen op die anderen graag in het donker willen houden. Haal daar abonnees mee binnen. En win – als kers op de taart bij het 250-jarig bestaan – een Tegel.

Sjors van Beek is onderzoeksjournalist bij De Limburger; winnaar van de Tegel 2016, categorie ‘Onderzoek’ en de Tegel 2020, categorie ‘Regionaal’.

