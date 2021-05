Mijn bijzondere ontmoeting met weerman Johan Verschuuren: ‘Het was alsof ik met mijn pa aan tafel zat’

Plunderin­gen in de stad, belegering door de Fransen; na 1771 lazen Bosschena­ren het in hun eigen krant

1 januari Bepaald opwindend was hij niet, de ’s Hertogenbossche Dingsdagse Courant die op 2 juli 1771 voor het eerste werd gedrukt. Maar het fundament voor 250 jaar krantengeschiedenis in Brabant was toch gelegd. En warempel: bij de Franse belegering konden de Bosschenaren meelezen over de beschietingen van hun stad, gerapporteerd vanaf de toren in Heusden.