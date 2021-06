Nieuwenhuizen heeft de jaren met vlag en wimpel doorstaan

BD 250 ‘De rubriek voor vrouwen’ was in de krant ook een plaats voor de strijd voor vrouwen­rech­ten

2 juni De krantenwereld was eeuwenlang het exclusieve domein van mannen. Op zich niets bijzonders want de hele samenleving werd eeuwenlang door mannen overheerst. De vrouwenemancipatie van de 20ste eeuw bracht daar verandering in, maar het duurde nog even voor vrouwen zich op het journalistieke pad gingen begeven.