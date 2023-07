1538 parkeerboetes tijdens Vierdaagse: honderden zetten auto op verboden plek

Bruls, Boekhoorn en co gaan live op het Faberplein: ‘Dit is eenmalig’

Het was lang onzeker en twijfelachtig, nu is het toch definitief. Er komt een eenmalig live optreden van The Walking Brothers & Sister, het gelegenheidskwartet van burgemeester Hubert Bruls, multi-miljonair Marcel Boekhoorn, NEC-directeur Wilco van Schaik en model Janneke Scherpenhuijzen.