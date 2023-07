Advies aan lopers Vierdaagse wegens problemen op spoor Arnhem-Nijmegen: ‘Blijf nog even in de stad’

Taakstraf­fers of duurzaam­heid­gek­kies; Janneke maakt deel uit van het ‘Vierdaagse clean team’

Gehuld in tuinbroek en met vlag op de rug lopen twaalf mensen dagelijks vanaf de Dar aan de Kanaalstraat in Nijmegen richting de binnenstad. Tijdens de Vierdaagsefeesten rapen ze het afval van de feestvierders van straat. Verslaggever Janneke Stevens is een van hen. ,,Hebben jullie taakstraf ofzo?”