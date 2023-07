As van oma uitstrooien op Vierdaagseterrein, mag dat wel? ‘Het zal ongetwijfeld wel ergens een keer gebeuren’

Jongste Vier­daagsedeel­ne­mer Selina (11) gaat nu eerst uitslapen

NIJMEGEN - Na 120 kilometer in 4 dagen kwam ook Selina de Vries vrijdagmiddag even na drieën over de eindstreep van de Vierdaagse. An sich niets bijzonders. Maar wél als je haar leeftijd kent. Selina werd geboren op 31 december 2007. Ze is met haar elf jaar de jongste Vierdaagse-deelneemster van dit jaar.