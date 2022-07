Geen pontje, eiland alsnog extreem druk op eerste avond Vierdaagsefeesten: enorme toestroom op fiets en lopend

Reuzenrad weer terug op plek waar het jaren geleden begon: ‘Uitzicht hier veel mooier’

NIJMEGEN - Het was even wennen voor veel bezoekers: het grote reuzenrad, dat jaren beneden op de Waalkade heeft gestaan, staat sinds dit jaar weer op het Kelfkensbos. Daarmee is het rad teruggekeerd op de plek waar het 34 jaar geleden voor het eerst stond. Uitbater Kokkie Kroon (56) is enthousiast: ,,Het uitzicht is nog veel mooier hier.’’

