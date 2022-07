Historisch besluit, eerste dag Vierdaagse geschrapt vanwege extreme hitte: ‘Ga niet alsnog lopen’

Nog één avond feesten in Nijmegen: ‘Hierna ben ik blut’

NIJMEGEN - Het is de laatste avond van de Vierdaagsefeesten. Zaterdag keert de rust terug in de stad. Het betekent voor veel feestvierders goed nieuws voor de portemonnee. Want dat er kapitalen doorheen zijn gejaagd bij het meeste partyvolk, is wel duidelijk. ,,Hierna ben ik blut”, zegt bedrijfskundestudent Zoë Backbier (20).

19 juli