Iedereen heeft zijn eigen emoties op de Dag van Groesbeek

Tienduizenden mensen op de weg, tienduizenden erlángs. Iedereen beleeft de Dag van Groesbeek op zijn of haar eigen manier. Over kleine verrassingen, hoop, trots, en grote en kleine emoties.

De meest verraste loper van de dag is misschien wel Antonio Ramirez. Heerlijk ligt de Amerikaanse soldaat vroeg in de ochtend al met zijn kistjes in de lucht te wachten tot de rij voor het toilet bij Tuinwereld in Malden wat in lengte afneemt. Maar het enige wat korter wordt, is zijn pauze, wanneer zijn marsleider het peloton plots weer in de benen roept. Eén keer verrast knipperen met de ogen, en Antonio gaat met een volle blaas op weg naar Mook. Daar win je de oorlog mee.

Volledig scherm Benjamin Bowman en Antonio Ramirez wachten in Malden op een plasbeurt die nooit komt. © DG

In Mook is Willem Gradisen misschien wel de weemoedigste toeschouwer. Volgend jaar juni zwaait hij af als burgemeester van Mook en Middelaar, dus het is niet alleen zijn tiende, maar ook zijn laatste Vierdaagse. Vrolijk moedigt hij de lopers aan en gaat hij gewillig op de selfie. Morgen mag hij nog één keer, en dan is het klaar.

Volledig scherm Burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar mag nog één Vierdaagse high fives uitdelen. © DG

Nog verraster dan Ramirez met zijn korte pauze, is de Alkmaarse Monique Gieling misschien over haar plotselinge tranen. Die vloeien zomaar wanneer ze de kleine Antonius-Abtkerk uit loopt en pastoor Theo Miedema ziet. Elk jaar zet hij zijn kerk, op een stil plekje achter de Vierdaagseroute, open voor wandelaars. Wie wil, krijgt de zegen. Gieling (34) vertelt over wie ze afgelopen jaren allemaal verloor en over haar oma van 92, die net verward in het ziekenhuis is beland. ,,Ik móet altijd kaarsjes opsteken bij kerken. Ik hoop dat deze oma even kracht geeft.”

Volledig scherm Monique Gieling kan na haar tranen weer lachen met pastoor Theo Miedema. © DG

Gerrit Thijsen is misschien wel de meest optimistische toeschouwer, dit jaar. Misschien loopt hij ooit nog eens zijn dertiende Vierdaagse, zegt hij. De 83-jarige bewoner van verzorgingshuis De Meent in Groesbeek zit met zijn vrouw Ria (87) en medebewoners bij de rotonde bij de molen in Groesbeek. Hij was jong toen hij zijn Vierdaagsen liep, erkent Gerrit: ,,Maar wandelen is nog steeds mijn lust en mijn leven.”

Volledig scherm Gerrit en Ria Thijsen genieten in Groesbeek van de doorkomst. © DG

Het meest trotse publiek zit dit jaar onwetend van elkaar langs de Zevenheuvelenweg. Sam (5), Pien (4), Skip (3) en Nora (1) wachten gespannen op hun vader Cornelis die zijn tiende Vierdaagse loopt. ‘Wij zijn trots op papa’, staat op hun shirtjes. Pal naast hun speelkleed zit de Helmondse Monique Adriaans (57) met haar twee hondjes ook fier te zijn. Op háár kinderen, dan. Zoonlief loopt voor het Amalia Kinderziekenhuis, en haar dochter voor een stichting die mensen met psychische klachten bijstaat. ,,Zelf heeft ze al jaren een goedaardige tumor in haar hoofd. Dat gaat gelukkig goed. We zijn als gezin net als de Vierdaagse: hecht en gezellig.”

Volledig scherm Monique Adriaans en haar hondjes Mats en Noortje. © DG

