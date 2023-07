Live Vierdaagse | 39.019 wandelaars hebben de finish gehaald • Loper komt 2 minuten te laat • Feesten gaan laatste avond in

Vierdaagsebruidspaar

Daar zijn ze! Het Vierdaagsebruidspaar komt de finish over. Erwin Meppelink en Irma Vlasveld trouwde dinsdag bij de inschrijving. Met ballonnen en een 'Just Married'-bordje liepen ze vandaag over de Via Gladiola. ,,We hebben gigantisch veel reacties gehad'', zegt Irma.