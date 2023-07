Live Vierdaagse | Het is weer droog, maar voor hoelang? • Toiletten zorgen voor irritatie • Carolien met voet in gips doet noodkreet

Vlak voor de Vierdaagse is de klimop wel erg fanatiek terugge­snoeid: ‘Ja, dat is dus mislukt’

In aanloop naar de Nijmeegse Vierdaagse wordt de stad opgefrist. Maar bij de poorten van de Lange Hezelstraat is de klimop wel erg fanatiek teruggesnoeid. ,,Dit is geen porem.’’